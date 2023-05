Bundesliga FC Bayern souverän - Bochum zieht an Schalke vorbei

Der in die Startelf zurückgekehrte Thomas Müller brachte den Rekordmeister in der 21. Minute verdient in Führung. Nach dem Foul von Schalkes Cédric Brunner im Strafraum an Jamal Musiala erhöhte Joshua Kimmich (29.) vom Elfmeterpunkt. Nach der Halbzeitpause war Serge Gnabry (50. und 65.) zweimal erfolgreich, auch der eingewechselte Mathys Tel (80.) und Noussair Mazraoui (90.+2) trafen.