Brand im Harz Feuer am Brocken breitet sich nicht weiter aus

Das Feuer am Brocken im Harz breitet sich aktuell nicht weiter aus. „Es ist uns gelungen, unter dem Einsatz von viel Manpower und auch Technik, das Feuer jetzt zu fixieren. Das heißt, es breitet sich im Moment nicht weiter aus“, sagte der Harzer Kreisbrandmeister am Nachmittag in Schierke am Fuß des Brockens. Es werde nun bis in die Nacht weiter gelöscht. Das Feuer brenne auf einer Länge von rund 1000 Metern.