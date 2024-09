Waldbrand Feuer am Brocken: Weitere Löschflugzeuge ab Mittag

Beim Brand am Brocken im Harz sind am Morgen die Löscharbeiten aus der Luft wieder aufgenommen worden. Derzeit seien ein Hubschrauber, ein Flugzeug sowie rund 150 Einsatzkräfte am Boden im Einsatz, teilte der Landkreis Harz mit. Gegen Mittag würden drei weitere Flugzeuge sowie ein weiterer Hubschrauber erwartet. Bei der Bundeswehr, Bundespolizei und in Thüringen seien weitere Hubschrauber angefordert worden.