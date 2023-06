Mecklenburg-Vorpommern Feuer auf früheren Truppenübungsplätzen

Auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen im selben Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag in kurzer Folge Brände ausgebrochen. In der Nähe von Lübtheen, wo es 2019 den bis dahin größten Waldbrand in dem Bundesland auf fast 1000 Hektar Fläche gegeben hatte, standen am späten Nachmittag mehr als zehn Hektar Wald auf dem Gelände eines Marine-Arsenals aus dem Zweiten Weltkrieg in Flammen.