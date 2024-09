Waldbrand Feuer im Harz: Flugzeuge und Hubschrauber gegen die Flammen

Lange Rauchschwaden am Brocken, Feuerwehren im Dauereinsatz bei Sommerhitze: Am höchsten Berg des Harzes kämpfen Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft gegen einen großen Wald- und Flächenbrand. Nach Angaben des Landkreises Harz brennt es auf einer Länge von 1000 Metern. Am Nachmittag ein erster Lichtblick: „Es ist uns gelungen, unter dem Einsatz von viel Manpower und auch Technik, das Feuer jetzt zu fixieren. Das heißt, es breitet sich im Moment nicht weiter aus“, sagte der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse.