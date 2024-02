Filmfestival Filmschaffende protestieren bei Berlinale für Demokratie

Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich bei der großen Eröffnungsgala der Berlinale gegen Rechtsextremismus positioniert. Bei einer vom Filmfestival selbst organisierten Protestaktion riefen Filmschaffende wie Jella Haase und Katja Riemann „Defend Democracy“ („Verteidigt die Demokratie“). Dazu hielten sie Handylichter in die Luft, während der Aktion wurde es still am roten Teppich.