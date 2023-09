Nationalmannschaft Flick ernennt Gündogan vor Japan-Spiel zum Kapitän

Die Auswirkungen der Flick-Entscheidung auf den 37 Jahre alten Neuer bleiben offen. „Das ist eine Sache, die die Zukunft schreibt. Da mache ich mir aktuell keine Gedanken“, sagte Flick. Rio-Weltmeister Neuer war in bislang 60 Länderspielen Kapitän. Zuletzt trug er die Binde bei der WM in Katar. Danach verletzte er sich bei einer Ski-Tour schwer, nähert sich aber nach einer langwierigen Reha seinem Comeback in München. Nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus führte das DFB-Team häufiger als Neuer an, nämlich 75 Mal.