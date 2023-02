Brandenburg an der Havel : Flüchtiger aus Sicherungsverwahrung gefasst

Die Justizvollzugsanstalt in Brandenburg an der Havel. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam Bundesweit wurde nach dem Mann gesucht. Nun wurde ein flüchtiger 64-Jähriger gefasst, der einst wegen Totschlags und Sexualverbrechen zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden war.

Zwei Wochen nach seiner Flucht hat die Polizei den verurteilten Straftäter aus der Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel gefasst. Die Polizei habe ihn am Dienstagnachmittag festgenommen, teilte das Justizministerium in Potsdam mit. Er sei in die Justizvollzugsanstalt nach Brandenburg an der Havel gebracht worden. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) reagierte erleichtert und dankte den Einsatzkräften.