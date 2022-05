Luftverkehr : Flugzeug mit 22 Menschen in Nepal vom Radar verschwunden

Kathmandu Nepal lockt Touristen aus aller Welt an - auch bei Deutschen sind die Himalaya-Touren beliebt. Nun ist ein Flugzeug wenige Minuten vor der geplanten Landung vom Radar verschwunden.

Ein Passagierflugzeug mit 22 Menschen an Bord wird nach Angaben der Polizei in Nepal vermisst. Die Flugsicherung verlor den Kontakt zu der Maschine am Morgen gegen 10 Uhr, wie Polizeisprecher Bishnu Kumar KC der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Auch Deutsche an Bord

Nepalesischen Angaben zufolge könnten auch Deutsche an Bord der Maschine gewesen sein. „In dem Flugzeug befinden sich 4 Inder, 2 Deutsche und 16 nepalesische Staatsangehörige“, sagte Polizeisprecher KC der dpa weiter. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.