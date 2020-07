39 Festnahmen : Frankfurter Polizeipräsident: Massive Gewalt gegen Beamte

Frankfurt/Main „Massive“ Angriffe gegen Einsatzkräfte: Die Krawalle am Frankfurter Opernplatz sollen in einer Sicherheitskonferenz aufgearbeitet werden. Es kam zu 39 Festnahmen.

Die Krawalle am Frankfurter Opernplatz in der Nacht zum Sonntag sollen nach Angaben der Polizei in einer Sicherheitskonferenz am Montag aufgearbeitet werden.