Europa League : Frankfurts Europa-Party geht gegen Barcelona weiter

Frankfurt/Main Nach einem magischen Fußball-Abend fiebert Eintracht Frankfurt dem Duell mit dem großen FC Barcelona entgegen. RB Leipzig, in der Bundesliga nächster Eintracht-Gegner, trifft auf Atalanta Bergamo.

Am 7. April steigt der nächste Festtag für die Hessen, wenn Barça im Hinspiel mit Stars wie Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Pierre-Emerick Aubameyang und Ferran Torres sowie Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der Frankfurter Arena gastiert. „Das ist einer der größten und schillerndsten Namen im europäischen Club-Fußball. Wir freuen uns riesig über dieses Los“, sagte Glasner nach der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. „Die Mannschaft und die Stadt haben sich diesen attraktiven Gegner verdient.“