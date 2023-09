Transfers Frankfurts Kolo Muani wechselt für 95 Millionen Euro zu PSG

Nachdem der Deal am Nachmittag eigentlich schon geplatzt war, erhöhte PSG sein bisheriges Angebot von rund 90 Millionen Euro am Abend noch einmal und hatte mit der finalen Offerte Erfolg. Während die Wechselperiode in der Bundesliga am Freitag um 18.00 Uhr abgelaufen war, endete das Transferfenster in Frankreich erst um 23.00 Uhr.