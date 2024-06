Analyse Macrons schwieriges Manöver mit Neuwahlen

Problematisch für alle Parteien ist die kurze Frist für die Neuwahlen: Die Kandidaturen müssen bereits am Freitag feststehen. Der Chef der Präsidentenpartei Renaissance, Stéphane Séjourné, bot deshalb schon am Sonntagabend an, in den Wahlkreisen, in denen Abgeordnete des „republikanischen Lagers“ antreten, auf eigene Kandidaten zu verzichten. Seine Unterstützung gilt Abgeordneten, die nicht den Extremen, also dem RN und der Linksaußenpartei La France Insoumise (LFI), angehören.