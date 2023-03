Ausland Französische Regierung übersteht Misstrauensantrag knapp

Die Misstrauensanträge waren möglich geworden, nachdem Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche entschieden hatte, die Rentenreform mithilfe des Artikels 49.3 die Rentenreform ohne Parlamentsvotum durchzusetzen. Damit wollte er einer möglichen Niederlage in der Nationalversammlung zuvorkommen, in der er seit den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr nur noch eine relative Mehrheit hat. Doch die Opposition warf dem Staatschef vor, damit die demokratisch gewählte Volksvertretung zu missachten. „Der Artikel 49.3 ist nicht die Erfindung eines Diktators“, erwiderte Borne am Montag. Die Opposition will bereits am Dienstag das Verfassungsgericht anrufen, das die Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens der Regierung prüfen soll.