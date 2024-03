Für WhatsApp, Grußkarten und mehr Sprüche, Grüße und Zitate, die zum Internationalen Frauentag gut ankommen

Zeigen Sie den Frauen in ihrem Umfeld, dass Sie am Frauentag an ihrer Seite stehen! Wir haben so einige Anregungen gesammelt, damit Sie die richtigen Worte finden.

08.03.2024 , 09:12 Uhr

Der Internationaler Frauentag findet jedes Jahr am 8. März statt. Foto: dpa/Weronika Peneshko

Von Pierre Boitel