Brauchtum Frühsport auf der Wiesn: Das Oktoberfest vor dem Start

Sprint in Richtung Festzelt: Tausende Wiesn-Besucher sind am Samstagmorgen vor der offiziellen Eröffnung des Münchner Oktoberfests auf das Festgelände geströmt. Als um kurz nach 9.00 Uhr die Zugänge geöffnet wurden, eilten viele los, um sich einen Platz in einem Zelt zu sichern. Manche der überwiegend jungen Besucherinnen und Besucher hatten seit dem Morgengrauen an den Eingängen ausgeharrt, um einen guten Platz in einem Bierzelt zu ergattern.