Fußball-EM Füllkrugs Tor-„Explosion“: Ein großer Turniermoment wie 2006

Und natürlich für ihn persönlich. Das Tor zum Gruppensieg ist sein Bewerbungsvideo für einen Startelfeinsatz in seinem Heimspiel, das nun am Samstag (21.00 Uhr) zum Start in die K.o.-Runde steigt. „Ich freue mich jetzt riesig auf ein Achtelfinale in Dortmund, weil das mit Sicherheit ein riesiger Heimvorteil sein wird“, sagte der Profi von Borussia Dortmund.