Kostenpflichtiger Inhalt: Nutzung ist freiwillig : Mit dem Handy gegen die Virus-Ausbreitung - Fünf Experten bewerten neue Corona-Warn-App

Eigentlich sollte die Corona-Warn-App des Bundes bereits Ende April zur Verfügung stehen. Am Dienstag soll sie nun offiziell vorgestellt werden. Am Montagabend steht sie aber wohl bereits zum Runterladen aufs Smartphone zur Verfügung. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Corona-Warn-App des Bundes soll am Dienstag vorgestellt werden. Fünf Experten geben ihre Bewertung ab.

Mit mehreren Wochen Verspätung ist es soweit: Die Corona-Warn-App des Bundes steht bald zum Download auf das Smartphone bereit. Die Nutzung ist freiwillig. Die Entwickler sind zuversichtlich – räumen aber auch ein, dass ihr Produkt nicht perfekt ist. Am Dienstag soll die App offiziell vorgestellt werden. Sie dürfte aber bereits am Montagabend in den Stores von Google und Apple zum Herunterladen bereitstehen. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es.

Die App misst über den Kurzstreckenfunk Bluetooth, ob sich Anwender der App über einen Zeitraum von 15 Minuten oder länger näher als ungefähr zwei Meter gekommen sind. Dabei werden stoßweise alle zweieinhalb bis fünf Minuten anonymisierte Identifikationsnummern übertragen. Der Ort der Begegnung wird dabei nicht erfasst. Wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet und teilt er diese Information in der App, werden die anderen Anwender informiert, dass sie sich in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben.

Wird die Anwendung helfen, eine zweite Corona-Welle zu verhindern? Ist sie für Nutzer sicher – und wie wird sie zu einem Erfolg? Fünf Experten bewerten die App.

Der Mediziner Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte: „Auf die Corona-App hat Deutschland lange gewartet. Jetzt kann sich das Ergebnis aber auch sehen lassen. Zumindest in Bezug auf Sicherheit und die Durchdachtheit des Konzeptes. Es ist klar, dass die App nicht dazu führen darf, dass der Einzelne leichtsinniger im Umgang mit Kontakten ist. Sie darf auch nicht dazu führen, dass man sich sicher fühlt, solange man keine Warnung bekommen hat, wenn man die App genutzt hat. Die Erwartungen an die App müssen daher realistisch sein. Wenn wir eine zweite Welle verhindern wollen, müssen wir aber alle Instrumente nutzen. Wir sehen, dass gerade bei jüngeren Menschen das Verhalten im Vergleich zu älteren Menschen im Moment Grund zur Sorge gibt. Gerade für die Jüngeren kann die App daher ein wertvolles Instrument sein. Sie ist eine Möglichkeit, mit Idealismus und Vernunft der Pandemie zu begegnen.“

Der Datenschützer Ulrich Kelber, Bundesdatenschutzbeauftragter: „Was vorliegt, macht insgesamt einen soliden Eindruck. Mir ist besonders wichtig, dass die relevanten Dokumente zum Datenschutz, insbesondere die Datenschutzfolgeabschätzung, zum Start der App fertig sind. Sie sollten ab dem ersten Tag öffentlich sein, um in der Bevölkerung Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen. Der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist übrigens keine Genehmigungsbehörde, sondern eine Aufsichtsbehörde. Mit der Veröffentlichung beginnt erst die nächste Phase unserer Arbeit. Ich bin zuversichtlich, dass die beteiligten Unternehmen offene Punkte und eventuell auftretende Erkenntnisse schnellstmöglich angehen. Denn nur dann beteiligen sich genug Bürgerinnen und Bürger, damit die App einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten kann.“

Der IT-Fachmann Frank Thelen, IT-Unternehmer, bekannt aus der Vox-Gründershow „Höhle der Löwen“: „Die jetzige Corona-App ist eine gute Lösung. Sie ermöglicht es uns, Infektionsketten schneller zu stoppen und so die weitere Verbreitung des Virus abzubremsen. Sie kostet den Benutzer maximal geringfügig Akku-Laufzeit, bringt uns aber schneller und sicherer zur Normalität. Was die Kritiker unbedingt verstehen sollten: Dritten werden keine persönlichen Daten zugänglich gemacht. Durch anonymisierte und wechselnde IDs in Kombination mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk ist die App aus Datenschutzsicht unbedenklich. Viele versenden täglich E-Mails, kaufen bei Amazon ein und sprechen mit Siri & Co, hier werden Daten zentral gespeichert und zur Vermarktung verwendet, nicht bei der Corona-App. Viele Experten werden die Baupläne der App studieren und mögliche Probleme und Verbesserungsvorschläge melden.“

Der Werbeexperte Karsten Göbel, Agentur Super an der Spree: „Die beste Werbung für die Corona-App? Gar keine! Zeigen doch die geringen Nutzungszahlen in den 23 Ländern, die ihre Apps schon im Einsatz haben, dass staatliche Werbung und öffentliche Appelle nicht verfangen. Deshalb sollte die Bundesregierung auf Nudging setzen. Also einen kleinen Anstupser geben, der bestenfalls etwas paradox daher kommt. So wie die Idee, dass die Deutsche Fußball Liga an den letzten beiden Spieltagen der ersten und zweiten Bundesliga für die deutsche Corona-Warn-App werben will. Die Suggestion, dass mit der App zur neuen Saison womöglich wieder Fußball mit Zuschauern in den Stadien möglich sein könnte, ist Marketing im Sinne des Nudgings und könnte die Sogwirkung bei uns als Kunden auslösen, die es zum Erfolg der App braucht. Ergo: Echter Fan ist, wer die App installiert.“

