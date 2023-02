Kriminalität : Fünfjähriges Mädchen getötet - Haftbefehl gegen Babysitter

Kerzen und Blumen stehen unweit der Stelle, an der das verletzte Mädchen gefunden wurde. Trotz Reanimation verstarb es. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Schon kurz nach dem Verschwinden eines kleinen Mädchens gibt es die grausige Gewissheit: Das Kind ist tot. Dannr werden Details über den mutmaßlichen Täter bekannt. Er war ein Freund der Familie.

Ein kleiner weißer Stoffbär, eine Sandmännchen-Puppe sowie einige Rosen und Osterglocken liegen am Eingang zu dem Park im Norden Berlins. Daneben stehen am Mittwoch rote Grablichter. Immer wieder bleiben Menschen kurz stehen, bei einigen sind Tränen im Gesicht zu sehen.

Ganz in der Nähe des Bürgerparks im Berliner Stadtteil Pankow wurde am Dienstagnachmittag das verschwundene fünfjährige Mädchen gefunden - mit mindestens einem Messerstich im Körper und leblos.

Suchaktion mit 100 Beamten und Hubschrauber

Helfer versuchten noch, das Mädchen wiederzubeleben. Es wurde dann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb es. Kurz nach dem Fund nahm die Polizei einen 19-Jährigen „am Rande des Parks“ als Verdächtigen fest. Seine Verbindung zu dem getöteten Mädchen erklärte die Staatsanwaltschaft dann am Mittwoch: Er war ein Freund der Familie des Kindes und Babysitter der vier Kinder.

Gegen den verdächtigen jungen Mann wurde unterdessen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Das teilte am späten Mittwochnachmittag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. „Ein sexuelles Motiv spielt nach derzeitiger Sachlage keine Rolle“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das habe auch die Obduktion der Leiche bestätigt. Zum Motiv für die Tat und weiteren Hintergründen ermittle eine Mordkommission.

Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft, die auf Aussagen der Familie und von Zeugen beruhen, passte der 19-Jährige am Dienstagnachmittag auf das später getötete Mädchen und seine drei jüngeren Geschwister auf dem Spielplatz Paule-Park in einer Grünanlage im bürgerlichen Pankow auf.

Ob die Familie und der Verdächtige in Pankow wohnen oder in benachbarten Stadtteilen wie Gesundbrunnen auf der westlichen Seite der früheren Grenze zwischen West- und Ost-Berlin, wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Das Opfer hat nach Angaben der Polizei eine deutsch-türkisch-polnische Staatsangehörigkeit, der Verdächtige demnach eine deutsche und türkische. Seine Mutter und die Mutter des getöteten Mädchens seien befreundet, sagte die Sprecherin.

Tränen und Trauer in Berlin

In der Nacht reagierte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). „Ich bin schockiert. (...) Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig“, schrieb sie auf Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Eltern des kleinen Mädchens und bei ihren Angehörigen.

Noch am Dienstagabend hatten die Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes mit der Spurensuche im extra ausgeleuchteten Park begonnen und sie am Mittwoch fortgesetzt. Der Fundort des Kindes auf einem Hügel im Park war weiterhin weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Polizisten sicherten den Bereich ab, Kriminaltechniker waren vor Ort.

Am Mittwoch durchforsteten dann Dutzende Polizisten in breiter Formation den Park vom Fundort der Leiche aus Richtung Spielplatz. Gesucht wurde die Tatwaffe, es sollte sich um ein Messer handeln. Die Polizisten durchsuchten mit Stöcken und Rechen Gebüsche und Laub auf dem Boden. Einige Polizisten guckten in Altglascontainer. Die Polizei ließ eine Drohne über dem Fundort fliegen, um aus der Luft Fotos zu machen. Ob die Suche erfolgreich war, verrieten die Ermittlungsbehörden zunächst nicht.