31. Spieltag : Fürth steigt ab - Bielefeld patzt auch unter Kostmann

Berlin Greuther Fürth steigt wieder aus der Bundesliga ab. Drei Spieltage vor Saisonende ist der Klassenverbleib nicht mehr möglich. Für Arminia Bielefeld zahlt sich der Trainerwechsel vorerst nicht aus.

Die SpVgg Greuther Fürth steht vorzeitig als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest und muss nach nur einer Saison wieder in die 2. Liga. Die Franken verloren mit 1:4 (1:2) gegen Bayer Leverkusen und können sich bei drei verbliebenen Partien sportlich nicht mehr retten.

Im Abstiegskampf verlor Arminia Bielefeld auch bei der Premiere von Marco Kostmann als Nachfolger von Cheftrainer Frank Kramer und steht durch das 1:3 (1:2) beim 1. FC Köln weiter auf dem 17. Tabellenplatz. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) haben Hertha BSC und der VfB Stuttgart die Chance, sich im Abstiegskampf von den Ostwestfalen abzusetzen. Am Abend konnte der FC Bayern gegen Borussia Dortmund vorzeitig den zehnten Meistertitel in Serie perfekt machen.