Trier Der 24-Jährige, seit Bambinitagen für die FSG Ehrang/Pfalzel am Ball, überzeugte im Probetraining beim SVE. Trotz des Drei-Klassen-Sprungs nach oben kommt er überraschend schnell zu Einsatzzeiten.

Ereignisreich, spannend, anstrengend: Über zu wenig Action in seinem Leben konnte sich Jonas Amberg in den vergangenen Wochen wahrlich nicht beklagen. Da waren zum einen insgesamt vier Klausuren in seinem Wirtschaftsinformatik-Studium an der Uni Trier. Und da ist das Abenteuer Eintracht Trier, das für den 24-Jährigen begonnen hat.