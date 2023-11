Verkehr GDL-Warnstreik: Was Fahrgäste nun tun sollten

Dazu macht die Bahn keine konkreten Angaben. Erfahrungsgemäß sind insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern viele Beschäftigte bei der GDL organisiert. Dort dürfte daher im Regionalverkehr vielerorts nichts mehr gehen. Auch in Stuttgart und Frankfurt hat die GDL viele Mitglieder. In beiden Städten wird es voraussichtlich den S-Bahn-Verkehr stark treffen. Auch in anderen Großstädten ist der S-Bahn-Verkehr betroffen.