Fußball Gedenken an Beckenbauer: Lichtgestalt „leuchtet von oben“

Ob und wie eine derartige Feier in der Allianz Arena - in der mehr als 75.000 Trauergäste passen würden - zu organisieren ist, das sollte am Dienstag grundsätzlich geprüft werden. Für die Bayern steht an diesem Freitag in der Arena das Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim an. Unbekannt waren zunächst auch die Planungen der Familie Beckenbauer für Trauerfeiern und Beisetzung des als „Lichtgestalt“ verehrten Ex-Fußballers. Beckenbauer war am Sonntag gestorben, wie die Angehörigen am Montag bekannt gaben.