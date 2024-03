Polizeieinsatz Geiselnahme in den Niederlanden beendet

Die Polizei hatte schwer bewaffnete Einsatzkräfte rund um das Café zusammengezogen. Videos zeigten, wie Polizisten in Montur und Waffen im Zentrum Stellung bezogen. Auch die Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Zu sehen war, wie der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt wurde. Die Polizei hatte dazu aufgerufen, das Zentrum der unweit von Arnheim in der Provinz Gelderland gelegenen Stadt zu meiden. Der Zugverkehr in der betroffenen Gegend wurde eingestellt.