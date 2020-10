Nordrhein-Westfalen : Geiselnahme in JVA Münster: Täter von Polizei erschossen

Einsatzkräfte stehen nach der beendeten Geiselnahme auf dem Gelände der JVA Münster. Foto: Bernd Thissen/dpa

Münster Großeinsatz der Polizei in Münster: Ein Gefängnisinsasse bringt eine Bedienstete in seine Gewalt. Sicherheitskräfte stürmen daraufhin in die JVA und strecken den Geiselnehmer nieder.

Ein Häftling ist bei einem Polizeieinsatz in der JVA Münster von Beamten erschossen worden, nachdem er vorher eine Bedienstete als Geisel genommen hatte. Das bestätigte eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei hatte um kurz vor 10 Uhr morgens via Twitter mitgeteilt: „Einsatzlage beendet. Geisel unverletzt befreit. Der Täter ist bei dem Einsatz ums Leben gekommen.“ Die Polizei war gegen 6.30 Uhr alarmiert worden. Sie war mit einem Großaufgebot an der JVA im Einsatz.

Die Justizvollzugsanstalt Münster liegt mitten in der Stadt. Wegen des Einsatzes war der Straßenverkehr im Umfeld gestört. Details zum Täter wurden zunächst nicht bekannt. Die Geisel blieb nach ersten Angaben unverletzt.