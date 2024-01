Kriminalität Geiselnahme in Ulm - Was wollte der Täter?

Mit täuschend echten Soft-Air-Waffen hat ein Mann in einem Lokal am Ulmer Münsterplatz sechs Geiseln in seine Gewalt gebracht - die Polizei die Geiselnahme mit Schüssen auf den Mann. Alle Geiseln blieben unverletzt. Der 44-jährige deutsche Tatverdächtige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Geiselnehmer in einer Tasche und im Wagen noch weitere Waffen wie Messer, Äxte sowie eine Machete.