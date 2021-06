Sexuelle Nötigung : Gericht kippt Verurteilung: Bill Cosby aus Haft entlassen

Philadelphia Mehr als 60 Frauen haben Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der frühere Schauspieler saß bis heute im Gefängnis - dann sorgte ein unerwartetes Urteil für Aufregung in den USA.

Aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache nicht angeklagt werden dürfen - so argumentierte das Gericht in einer rund 80 Seiten langen Stellungnahme. Der Entertainer müsse freigelassen werden, das Verfahren dürfe nicht neu aufgerollt werden.