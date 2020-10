Fallzahlen weiter hoch : Gesundheitsämter melden 11.176 Corona-Neuinfektionen

Berlin Laut Robert-Koch-Institut haben sich in Deutschland erneut mehr als 10.000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Zahl könnte dabei sogar noch höher liegen.

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Insgesamt haben sich demnach seit Beginn der Pandemie 429.181 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. Vor genau einer Woche waren es noch 5587 Neuinfektionen an einem Tag.