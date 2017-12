später lesen Ein Toter Gewaltige Explosion in Österreich - Lieferengpässe bei Gas FOTO: - FOTO: - Teilen

Ein Erdbeben? Ein Flugzeugabsturz? Die rund 200 Einwohner des Örtchens Baumgarten an der March hatten bei dem gewaltigen Knall am Dienstag viele Befürchtungen. „Die Tür zu meinem Laden wurde durch die Druckwelle aufgerissen“, erzählt der Besitzer Wolfgang Reisel noch immer beeindruckt. Von der Straße aus habe er die Rauchwolke in mehreren hundert Metern Entfernung gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die war schon unterwegs. In der Region an der slowakisch-österreichischen Grenze herrschte Großalarm. Von Matthias Röder und Christoph Thanei, dpa