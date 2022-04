Premierminister : „GQ“: Mussten 4000 Pfund für Boris Johnsons Knöllchen zahlen

London Der britische Premierminister Boris Johnson schrieb vor seiner Zeit als Politiker als Kolumnist für die britische „GQ“-Ausgabe. Das Magazin verrät nun, weshalb Johnson ihnen teuer zu stehen kam.

„Ich habe einmal ausgerechnet, dass Boris uns über das Jahrzehnt, in dem er für „GQ“ gearbeitet hat, ungefähr 4000 Pfund (heute rund 4755 Euro) durch Knöllchen gekostet hat“, schrieb der langjährige verantwortliche Redakteur für die britische „GQ“-Ausgabe, Dylan Jones, am Sonntag in der „Sunday Times“. „Aber er hat auch mehr als 100 unglaublich witzige Auto-Kolumnen geschrieben - also denke ich, dass es das wert war.“