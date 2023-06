Tennis Grand-Slam-Rekord in Paris: Djokovic schreibt Geschichte

Mit emotionalen Worten beschrieb Djokovic nach dem Triumph seinen eigenen Weg in die Sport-Geschichte. „Ich will eine Botschaft an jeden jungen Menschen senden. Was immer ihr erreichen wollt, ob im Tennis oder woanders: Als Siebenjähriger habe ich davon geträumt, Wimbledon zu gewinnen und Erster der Welt zu werden“, sagte Djokovic. „Ich bin mehr als dankbar und gesegnet, mit so vielen Errungenschaften hier zu stehen. Ich fühle, dass ich die Macht hatte mein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.“