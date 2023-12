Baden-Württemberg Große Suchaktion nach vermisstem Kleinkind

Die Suchaktion nach dem vermissten zweijährigen Kind in Bingen nahe der schwäbischen Alb ist am Montagmorgen fortgesetzt worden. Das Mädchen hatte sein Elternhaus am Sonntag wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment zwischen 16.00 und 17.00 Uhr verlassen. Das teilte die Polizei am Montag mit.