Kriminalität Großeltern und Mutter im Vogtland getötet

Die Menschen in dem rund 1350 Seelen-Ort unweit von Oelsnitz sind fassungslos. „Es ist eine Tragödie“, sagte Bürgermeister Ralph Six der Deutschen Presse-Agentur. Dieses „schreckliche Ereignis“ habe niemand vorhergesehen, so etwas habe es hier in den vergangenen Jahrzehnten noch nie gegeben. Großeltern, Tochter und Enkel hätten zusammen in dem Haus gelebt, seines Wissens habe es keinerlei Anzeichen für Probleme gegeben, der junge Mann sei unscheinbar gewesen. Die Tat sei rätselhaft, er habe keine Erklärung dafür.