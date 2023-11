Nationalmannschaft Gündogans tiefe Verbundenheit: Erstmals gegen die Türkei

„Ich versuche, jedes Jahr mindestens einmal in die Türkei zu reisen. Istanbul ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf der Welt und ich liebe das türkische Essen“, sagte Gündogan, der auf Vereinsebene alles gewonnen hat, in der Nationalmannschaft aber jahrelang Probleme hatte, konstant diese Leistung zu bestätigen. „Meine Großeltern, Eltern und weitere Verwandte leben nach wie vor in der Türkei in Izmir, und ich habe natürlich auch viele Freunde dort.“