Krise der Autoindustrie Habeck will Markt für Elektroautos ankurbeln

Angesichts der Krise in der Autoindustrie stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck neue Fördermaßnahmen für Elektroautos in Aussicht. „Ich fühle mich schon in einer Verpflichtung zu sehen, dass der Markt jetzt wieder anzieht“, sagt der Grünen-Politiker bei einem Besuch des VW-Werks in Emden. Habeck ruft Volkswagen dazu auf, von Werksschließungen abzusehen. „Die Standorte sollten erhalten bleiben.“ Für nächsten Montag lädt Habeck zu einem „Autogipfel“ ein.