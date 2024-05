Milliarden für Saudi-Arabien Pilgerreise nach Mekka 2024: So viel kostet die heilige Pflicht

Der erste Tag der Hadsch in Mekka besteht aus drei Teilen. Es beginnt mit der Vorbereitung und dem Eintritt in den Weihezustand. Die männlichen Pilger legen das Pilgergewand an, während Frauen nicht mehr ihr Gesicht verschleiern dürfen. Von nun an ist es verboten, sich zu rasieren, zu kämmen sowie Haare und Nägel zu schneiden.