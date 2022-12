Prozess : Haftstrafen gegen Betreiber kinderpornografischer Plattform

Frankfurt/Main Mehr als eine Million Beiträge mit Fotos und Videos von schwerer sexueller Gewalt an Kindern fanden Ermittler auf der Darknet-Plattform „Boystown“. Nun wurden deren Betreiber in Frankfurt verurteilt.

In dem Verfahren mussten sich vier Männer im Alter von 42 bis 66 Jahren verantworten. Sie sollen die Plattform mit mehr als 400.000 Benutzerkonten aus aller Welt aufgebaut und betrieben haben. Als das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Plattform im April 2021 abschalteten, waren dort mehr als eine Million Forenbeiträge zu finden. Enthalten waren Aufnahmen von teilweise schwerster sexueller Gewalt an Kindern.

Richter sehen „erhebliche kriminelle Energie“

Ermittlungen zu „Boystown“-Plattform dauern an

Auch nach den Urteilen dauern die Ermittlungen in dem Fall an. „Wir haben eine Vielzahl an Nutzern identifiziert“, sagte Sebastian Zwiebel, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. Er hoffe, dass auch in Zukunft Erfolge der Ermittlungsarbeit zu vermelden sein werden.