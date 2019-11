Formel-1-Weltmeister : Hamilton: „Michael zu erreichen, war nie ein Ziel“

Austin Nach seinem sechsten Formel-1-Titel denkt der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton nach eigenen Worten noch nicht daran, die Bestmarke von Michael Schumacher im kommenden Jahr einzustellen.

„Michael zu erreichen, war nie ein Ziel für mich. Ich hätte gedacht, dass es nicht möglich ist, überhaupt nur in die Nähe von Michael zu kommen“, sagte der britische Mercedes-Fahrer in Austin. Mit einem zweiten Platz beim Großen Preis der USA hatte sich der 34-Jährige in Texas erneut vorzeitig die Weltmeisterschaft gesichert. Einzig Rekord-Champion Michael Schumacher steht in der Bestenliste der Rennfahrer mit sieben WM-Titeln noch vor Hamilton.