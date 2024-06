Fernsehen Harald Schmidt: „Ich brauch' keinen Luxus, aber Internet“

Antwort: Habe ich, aber ich bin eigentlich durch, weil ich schon überall war. So mit das Tollste ist einfach die Einfahrt in den Hafen von New York. Freiheitsstatue, Ellis Island. Da kann man sich dann auch vorstellen, wie das gewesen sein muss, wenn man da früher als Einwanderer angekommen ist und dann zurückgeschickt wurde. Aber insgesamt bin ich nicht mehr so scharf auf Fernreisen. Das meiste ist in der eigenen Vorstellung sowieso besser, muss man ganz klar sagen.