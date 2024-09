Bundesliga-Spitzenspiel „Hart, uns zu stoppen“: Bayern sehen Signal im Titelkampf

Beim deutschen Fußball-Rekordchampion ist die „Mia-san-Mia“-Mentalität zurück. „Wir haben viel richtig gemacht“, sagte Trainer Vincent Kompany. „Es sah aus, wie ein Topspiel aussehen muss. Wir wissen, wenn wir da so weitermachen, können wir viele Spiele gewinnen.“ An seine Seite brachte Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso auf den Punkt, was sich beim Rivalen im Vergleich zu Vorsaison geändert habe. „Die Energie, der Glaube - das kann man fühlen. Und das nicht nur heute“, sagte der Baske.