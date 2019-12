Trier/Bad Kreuznach Gericht entscheidet im Amtszeit-Streit zugunsten des 53-jährigen Präsidenten. Kritiker aus der Region Trier wollen das nicht akzeptieren und gegen das Urteil Berufung einlegen.

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Gastroverbands Dehoga, Gereon Haumann, darf bis 2029 im Amt bleiben. Das hat am Donnerstag das Bad Kreuznacher Landgericht entschieden. Das Gericht wies die Klage mehrerer Gastronomen und Hoteliers aus der Region Trier ab, die gegen die vorzeitige Amtszeitverlängerung geklagt hatten.

Nach Ansicht der Richter verstießen die Beschlüsse der Dehoga-Delegierten im August 2018 zwar grundsätzlich gegen die Satzung. Trotzdem sei die frühzeitige Amtszeitverlängerung Haumanns in Ordnung gewesen. Allerdings nur, weil es eine Art juristisches Hintertürchen gibt, dank der die in puncto Amtszeit ziemlich eindeutige Dehoga-Satzung bei der Abstimmung quasi beiseite geschoben werden durfte. Um es kurz und unjuristisch auszudrücken: Es ging nur, weil die in der Satzung nicht vorgesehene vorzeitige Verlängerung von einer großen Mehrheit der Delegierten abgesegnet wurde.