4. Spieltag : Hertha und Dardai atmen auf - Sieg dank Rotation und Serdar

Bochum Dank großer Rotation und Neuzugang Suat Serdar hat Hertha BSC Berlin den ersehnten ersten Sieg in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga gefeiert.

Der mit drei Pleiten gestartete Tabellenletzte kam zu einem 3:1 (2:0) beim Aufsteiger VfL Bochum und verließ mit den ersten drei Punkten die Abstiegsplätze. Offensivmann Serdar, der für geschätzt acht Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Berlin gekommen war, war mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack (37. und 43. Minute) Matchwinner und nahm damit den Druck vom zuletzt in die Kritik geratenen Trainer Pal Dardai.

Nach dem Anschlusstreffer von Simon Zoller für den VfL (59.) machte der kurz vor Ende der Transferfrist geholte Myziane Maolida, in der 57. Minute eingewechselt, alles klar für die Hertha. Bochum musste damit ebenfalls die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Die Herthaner müssen am kommenden Freitag im nächsten Bundesliga-Spiel beim zweiten Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth antreten. Bochum ist am Samstag beim formstarken deutschen Meister FC Bayern München zu Gast.