Unterstützung : Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Nach dem Angriff durch Russland benötigen die Menschen in der Ukraine Hilfe. Zahlreiche Organisationen leisten humanitäre Hilfe von Medikamenten und warmer Kleidung bis hin zu Notunterkünften. Auch Sie können mit Spenden, Kleidung, Kindernahrung oder Unterkünften helfen.

Hier können Sie spenden

Sachspenden/Hilfstransporte

Aus Oberkail soll mindestens ein Hilfstransport an die ukrainische Grenze fahren . Er habe nicht länger zusehen können, erklärt der Organisator. Einige Güter werden besonders dringend benötigt. Babynahrung, Instantnahrung für Erwachsene, Dosennahrung, Decken, Winterkleidung, Zelte, Isomatten, Verbandsmaterialien und Windeln. All das kann seit Montagmorgen bei Thomas Brausch in Oberkail (Adresse: Schulstraße 3) abgegeben werden.

Unterkünfte zur Verfügung stellen

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen

Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen ein Zeichen gesetzt und sind in Deutschland, in anderen europäischen Städten und in vielen Teilen der Welt auf die Straße gegangen und haben gegen den russischen Überfall auf die Ukraine protestiert und für Frieden demonstriert. Auch zu Wochenbeginn gibt es auch in der Region wieder Kundgebungen, so etwa am Montagabend in Bernkastel-Kues. Weitere Protestaktionen listet die Seite standwithukraine.live auf.