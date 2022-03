Unterstützung : Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Nach dem Angriff durch Russland benötigen die Menschen in der Ukraine Hilfe. Zahlreiche Organisationen leisten humanitäre Hilfe von Medikamenten und warmer Kleidung bis hin zu Notunterkünften. Auch Sie können mit Spenden, Kleidung, Kindernahrung oder Unterkünften helfen.

Seit dem Angriff auf die Ukraine am Donnerstag vergangener Woche sind tausende Menschen auf der Flucht. Viele Menschen haben kein Zuhause mehr, müssen Schutz suchen, sind Beschuss ausgesetzt, benötigen medizinische Hilfe. Zahlreiche Hilfsorganisationen leisten in der Ukraine humanitäre Hilfe. Sie betreiben Feldküchen und Notunterkünfte und versorgen die Menschen mit Medikamenten und warmer Kleidung.

Hier können Sie spenden

Lokale Spendenaktionen:

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval startet eine eigene Aktion. Für jedes Herz am Post spenden die Präsidiumsmitglieder aus der eigenen Tasche.

Weitere wichtige Spendenaktionen:

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval startet eine eigene Aktion. Für jedes Herz am Post spenden die Präsidiumsmitglieder aus der eigenen Tasche.

Alle nachfolgend gelisteten Organisationen haben Hilfsaktionen für die Ukraine gestartet und tragen das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen als Zeichen besonderer Förderungswürdigkeit.

Ärzte der Welt e.V.

Landsberger Straße 428, 81241 München

www.aerztederwelt.org

Deutsche Kreditbank

IBAN DE06 1203 0000 1004 3336 60

Stichwort: Not- und Krisenhilfe Ukraine

Ärzte ohne Grenzen e.V. – Médecins Sans

Frontières (MSF), Deutsche Sektion

Schwedenstraße 9, 13359 Berlin

www.aerzte-ohne-grenzen.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE72 3702 0500 0009 7097 00

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Willy-Brandt-Allee 10-12, 53113 Bonn

www.aktion-deutschland-hilft.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: Nothilfe Ukraine

ChildFund Deutschland e.V.

Laiblinstegstraße 7, 72622 Nürtingen

www.childfund.de

Postbank

IBAN DE61 6001 0070 0001 7107 02

Stichwort: Soforthilfe für die Ukraine

Deutscher Caritasverband e.V.

Karlstraße 40, 79104 Freiburg im Breisgau

www.caritas.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE88 6602 0500 0202 0202 02

Stichwort: Nothilfe in der Ukraine

Deutsches Komitee für UNICEF e.V.

Höninger Weg 104, 50969 Köln

www.unicef.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

Stichwort: Ukraine Nothilfe

Deutsches Rotes Kreuz e.V

Generalsekretariat, Carstennstraße 58

12205 Berlin

www.drk.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE63 3702 0500 0005 0233 07

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Diakonie Katastrophenhilfe

Caroline-Michaelis- Straße 1, 10115 Berlin

www.diakonie-katastrophenhilfe.de

Evangelische Bank

IBAN DE68 5206 0410 0000 5025 02

Stichwort: Ukraine Krise

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Reuterstr. 159, 53113 Bonn

www.help-ev.de

Commerzbank

IBAN DE47 3708 0040 0240 0030 00

Stichwort: Ukraine

humedica e.V.

Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

www.humedica.org

Sparkasse Kaufbeuren

IBAN DE35 7345 0000 0000 0047 47

Stichwort: Ukraine

Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care

Gebrüder-Seibel-Ring 23, 34560 Fritzlar

www.kinderhilfswerk.de

Kreissparkasse Schwalm-Eder

IBAN DE16 5205 2154 0120 0001 20

Stichwort: Hilfsprojekt: 8840-010 Ukraine

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V.

Stephanstraße 35, 52064 Aachen

www.sternsinger.de

Pax-Bank

DE 95 3706 0193 0000 0010 31

Stichwort: Kinder in der Ukraine - P 41 A 1

Kirche in Not/Ostpriesterhilfe Deutschland e.V.

Lorenzonistraße 62, 81545 München

www.kirche-in-not.de

LIGA Bank

IBAN DE63 7509 0300 0002 1520 02

Stichwort: Nothilfe Ukraine

KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.

Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln

www.kolping.net

DKM Darlehnskasse Münster

IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00

Stichwort: Hilfe Ukraine

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.

Karlstraße 40, 79104 Freiburg im Breisgau

www.maximilian-kolbe-werk.de

Darlehnskasse Münster

IBAN DE18 4006 0265 0003 0349 00

Renovabis e.V.

Domberg 38/40, 85354 Freising

www.renovabis.de

LIGA Bank

IBAN DE24 7509 0300 0002 2117 77

Stichwort: Hilfe für die Ukraine

Samaritan’s Purse e. V.

Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin

www.die-samariter.org

Pax-Bank

IBAN DE12 3706 0193 5544 3322 11

Stichwort: 470010 / Ukrainehilfe

SOS-Kinderdorf e.V.

Renatastraße 77, 80639 München

www.sos-kinderdorf.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE02 7002 0500 7840 4636 24

Stichwort: Ukraine

SOS-Kinderdörfer weltweit

Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Ridlerstraße 55, 80339 München

www.sos-kinderdoerfer.de

GLS Gemeinschaftsbank

IBAN DE81 4306 0967 2222 2000 05

Stichwort: Ukraine: Nothilfe für Kinder

und Familien

Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.

Picassoplatz 1, 50679 Köln

https://wirhelfenkindern.rtl.de

Sparda-Bank West

IBAN DE55 370 605 905 605 605 605

Stichwort: UKRAINE

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Graurheindorfer Straße 149a, 53117 Bonn

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de

Sparkasse KölnBonn

IBAN DE78 3705 0198 0020 0088 50

Stichwort: Ukraine-Nothilfe

Hier fehlt eine Hilfs- oder Spendenaktion? Senden Sie uns gerne alle Details per Mail an echo@volksfreund.de

So können Sie über Spenden hinaus auch anderweitig helfen

Sachspenden/Hilfstransporte

In einer Privatinitiative haben der Ukrainer Denys Surma aus Trier-Olewig und dessen Freunde am Wochenende Hilfsgüterwie Kleidung, Medikamente und Verbandsmaterial organisiert und gesammelt. Am Montag waren die Transporter auf dem Weg durch Polen zur ukrainischen Grenze.

Aus Oberkail soll mindestens ein Hilfstransport an die ukrainische Grenze fahren. Er habe nicht länger zusehen können, erklärt der Organisator. Einige Güter werden besonders dringend benötigt. Babynahrung, Instantnahrung für Erwachsene, Dosennahrung, Decken, Winterkleidung, Zelte, Isomatten, Verbandsmaterialien und Windeln. All das kann seit Montagmorgen bei Thomas Brausch in Oberkail (Adresse: Schulstraße 3) abgegeben werden.

Auch aus Seffern ist eine Aktion gestartet. Markus Schlickat vier Kollegen sind bereits am Montagmorgen in Richtung Grenze gestartet - im Gepäck 1000 Windeln und hunderte warme Decken.

Pawel Sukimski aus Konz sammelt Medikamente, Erste-Hilfe-Material, Hygieneartikel, Winterkleidung und Lebensmittel. Sammelplatz ab Montag, 12.30 Uhr: EB-BAU Lagerhalle, Adresse: Am Maarbach 2, 54329 Konz

Unterkünfte zur Verfügung stellen

Viele Menschen flüchten derzeit aus der Ukraine in Nachbarländer und werden auch in Deutschland erwartet - einige sind bereits angekommen. Die #unterkunft-Initiative von Elinor, GLS-Bank, Ekosia und betterplace.org bietet die Möglichkeit, freie Übernachtungsplätze für Menschen aus der Ukraine anzubieten. Auch die Seite host4ukraine.com sammelt Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen

Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen ein Zeichen gesetzt und sind in Deutschland, in anderen europäischen Städten und in vielen Teilen der Welt auf die Straße gegangen und haben gegen den russischen Überfall auf die Ukraine protestiert und für Frieden demonstriert. Auch zu Wochenbeginn gibt es auch in der Region wieder Kundgebungen, so etwa am Montagabend in Bernkastel-Kues. Weitere Protestaktionen listet die Seite standwithukraine.live auf.

Private Hilfsaktion:

Die Ukraine brennt!! Wir müssen helfen!