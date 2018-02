später lesen Interview Arzt aus Ost-Ghuta: „Schwierigste Zeit meines Lebens“ FOTO: --- FOTO: --- Teilen

Twittern

Teilen



Seit einer Woche greift die syrische Regierung das belagerte Rebellengebiet Ost-Ghuta massiv an. Hunderte Zivilisten starben oder wurden verletzt. Die Krankenhäuser sind kaum noch in der Lage, Opfer zu versorgen. Der Arzt Fais Urabi lebt in Ost-Ghuta und berichtet über die Lage. Interview: Jan Kuhlmann und Weedah Hamzah, dpa