Corona-Schutz : Biontech-Gründer: Impfstoff-Milliardäre lernen sich an Uniklinik in Homburg kennen

Ebenso wie seine Ehefrau und Forschungs-Partnerin Özlem Türeci ist Ugur Sahin ein Kind türkischer Einwanderer. Mit vier Jahren kam er nach Deutschland und brachte es dort zum Milliardär. Von 1991 bis 2000 forschte der Mediziner im Saarland, bevor er 2008 gemeinsam mit Türeci die Firma Biontech gründete. Das Mainzer Unternehmen steht nun kurz davor, einen hochwirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt zu bringen. Foto: dpa/Biontech

An der Uniklinik in Homburg haben die späteren Biontech-Gründer Sahin und Türeci an Methoden geforscht, die sie nun auch für einen Corona-Impfstoff anwenden.