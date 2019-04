später lesen Dokumentation Brexit nun am 30. Juni? - Der Brief von May an Tusk Teilen

Die britische Premierministerin Theresa May bittet um eine Verschiebung des Brexit-Datums vom 12. April auf den 30. Juni. Dies schrieb sie in einem am Freitag veröffentlichten Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. dpa