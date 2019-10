Porträt : Britische High Society durch und durch: Sir Oliver Letwin

London Schon der Akzent verrät es: Sir Oliver Letwin (63), graue Haare, dezenter grauer Anzug, ist britische High Society durch und durch.

Aber der smarte Gentleman ist nicht nur mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Nach der teuren Eliteschule Eton studierte er an der Elite-Universität Cambridge, promovierte an der London Business School und gilt als intellektuelles Schwergewicht. Ein Universalgelehrter, wie die „Times“ einmal schrieb.

An Letwin, der mit seinem Antrag auf Verschiebung der Bexit-Deal-Abstimmung Premier Boris Johnson in die Parade fuhr und die Opposition um sich scharte, scheiden sich die Geister. So feierten ihn die vielen Anti-Brexit-Demonstranten wie einen Helden auf Londons Straßen, während ihn andere an den Pranger stellten: „Das Haus der Narren“ titelte etwa die konservative „Mail on Sunday“ und veröffentlichte am Sonntag auf der Titelseite Fotos von „posierenden Abgeordneten“, die den Brexit verzögerten - darunter Letwin.