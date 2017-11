später lesen Großzügige Regeln gefordert Britisches Baugewerbe warnt vor Arbeitermangel nach Brexit FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Mehrere britische Unternehmensverbände aus der Baubranche haben eindringlich vor einem Mangel an Arbeitskräften nach dem Brexit gewarnt. In einem „Brexit-Manifest“ forderten sieben Verbände von der Regierung in London, großzügige Regeln für Einwanderer aus der EU zuzulassen. dpa