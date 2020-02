Schwieriger Nachname : Buttigieg - eine kleine Aussprachehilfe

Fanartikel: T-Shirts mit dem Aufdruck „Boot-Edge-Edge“, was der englischen Aussprache des ungewöhnlichen Nachnamens Buttigieg nahekommt. Foto: Can Merey/dpa.

Washington Selbst US-Amerikaner tun sich mit dem Nachnamen des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Pete Buttigieg schwer. Dieser klingt ungefähr wie Bu-ti-dschidsch - und auch wieder nicht.

Anders als das deutsche „u“, liegt der erste Vokal irgendwo zwischen „o“ und „u“, wie eine Sprachlehrerin in einem Youtube-Video erklärt. Auch der Demokrat selbst wiederholt immer wieder langsam und geduldig seinen Namen für TV-Moderatoren und Journalisten. In seinem Twitter-Profil gibt der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister ihn hilfreich gleich in einer improvisierten Lautschrift an: „Boot-Edge-Edge“.